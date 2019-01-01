Öğrenci Adayları
%100 Üniversite Nedir?
- Eğitim, araştırma ve hizmet amacı ile devlet tarafından kurulan %100 devlete ait üniversite
- Programları uluslararası bağımsız kurumlar tarafından değerlendirilmiş
- Tüm dünyada geçerli diplomaları olan üniversite
- Yerleşkesi 3 kilometre kare olan ve mükemmel altyapıya sahip üniversite
- Sunduğu çok sayıda burslar ile başarılı öğrencileri destekleyen üniversite
- Dünyanın 100’den fazla ülkesinden öğrencileri olan üniversite
- Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türk üniversiteleri arasında ilk on içerisinde olan dünya üniversiteleri arasında en iyi ilk 800 arasında olan üniversite
- 55 bin mezunu dünyanın birçok ülkesinde önemli görevlerde olan üniversite
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1979 yılında Gazimağusa’da kurulan K.K.T.C.’nin en köklü ve en büyük devlet üniversitesidir. Kuzey Kıbrıs’ta bulunan DAÜ, 106 farklı ülkeden 20,000 öğrencisi ve 35 ülkeden 1,100'ün üzerinde üstün nitelikli öğretim kadrosuyla, tam bir kültür mozayiği niteliğindedir. DAÜ, 3000 dönüm arazinin üzerine yayılmış eğitim binaları ve laboratuvarlarıyla, kapalı ve açık spor salonları ve kültür faaliyetleriyle, eşine az rastlanan bir kampüs üniversitesidir. Tüm DAÜ programları YÖK tarafından onaylanmış olup, 11 Fakülte ve beş Yüksek Okulda toplam, 100 ön lisans ve lisans, 81 yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Rahat ve güvenli bir ortamda öğrenim görmek isteyen herkes için DAÜ bir hayal üniversitesidir.