Öğrenci Adayları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1979 yılında Gazimağusa’da kurulan K.K.T.C.’nin en köklü ve en büyük devlet üniversitesidir. Kuzey Kıbrıs’ta bulunan DAÜ, 106 farklı ülkeden 20,000 öğrencisi ve 35 ülkeden 1,100'ün üzerinde üstün nitelikli öğretim kadrosuyla, tam bir kültür mozayiği niteliğindedir. DAÜ, 3000 dönüm arazinin üzerine yayılmış eğitim binaları ve laboratuvarlarıyla, kapalı ve açık spor salonları ve kültür faaliyetleriyle, eşine az rastlanan bir kampüs üniversitesidir. Tüm DAÜ programları YÖK tarafından onaylanmış olup, 11 Fakülte ve beş Yüksek Okulda toplam, 100 ön lisans ve lisans, 81 yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Rahat ve güvenli bir ortamda öğrenim görmek isteyen herkes için DAÜ bir hayal üniversitesidir.